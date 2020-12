Federica Panicucci racconta la sua storia d’amore con Marco Bacini

Federica Panicucci ha raccontato la sua storia d’amore con Marco Bacini durante una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi. La bellissima e bravissima conduttrice televisiva di Mattino Cinque ha parlato anche del suo primo libro intitolato Il coraggio di essere felice.

La splendida mamma vip ha dichiarato: “Nel libro racconto che se c’è un obiettivo, alla fine ci si arriva. Marco fa parte di questo: se apri il tuo cuore al desiderio, alla fine questo qualcosa arriva. Io non sono più fortunata degli altri, badi bene: ho solo messo in moto dei meccanismi che alla fine mi hanno portato ad ottenere certi risultati. Caparbietà, impegno, perseveranza, questa è la mia cifra e quando ho capito che ero pronta a incontrare qualcuno, quel qualcuno era Marco”.

Il matrimonio della coppia vip del jet set italiano è stato ovviamente posticipato a causa della seconda ondata di pandemia di Covid-19.

Federica ha parlato anche di sogni: “La mente può vedere l’aspetto positivo e trovare la luce, sempre. Io ne ho già individuati due, di sogni, non necessariamente da realizzare nel prossimo anno, anzi per uno occorrerà un po’ di più, ma non glieli dico. Le posso solo dire che ho messo in moto tutto quello che occorre perché si realizzino, quindi so che è solo questione di tempo”.

