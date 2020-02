Federico Fashion Style e Letizia non si sposano: svelati i motivi

Federico Fashion Style e Letizia non si sposano. La loro unione va avanti da 12 anni, ma non hanno nessuna intenzione di unirsi in matrimonio. L’ha ribadito lo stesso hair stylist dei vip durante la sua recente ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo.

Diventato padre nel 2017 grazie all’inseminazione artificiale, quando è nata la sua principessina Sophie Maelle, Federico Lauri ha spiegato la sua avversione alle nozze con queste parole: “Io sto sempre fuori per lavorare… Il matrimonio è un po’ impegnativo”.

Federico Fashion Style ha parlato anche delle sue clienti vip, in particolar modo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis: “Ci conoscevamo da tempo. Le facevo i capelli. La adoro tantissimo. Il successo sui social lo devo anche grazie a lei”. Poi, a proposito dei suoi fidanzati, l’ex compagno e quello attuale, l’hair stylist ha sottolineato: “Chi preferisco tra Andrea Damante e Andrea Iannone? Tutta la vita Iannone! Non perché ora sta insieme a lei… ma so che Andrea non l’ha fatta stare bene e Giulia merita di stare bene”.