Fedez cambia look: capelli arcobaleno e simbolo della pace sulla nuca

Fedez ha deciso di cambiare look per motivi professionali. Capelli arcobaleno e simbolo della pace sulla nuca per il famoso rapper ed ex giudice di X Factor. Il marito della celebre fashion blogger, imprenditrice digitale e stilista Chiara Ferragni ha stravolto la sua acconciatura per lanciare il suo nuovo singolo.

Dal 25 settembre è infatti disponibile il nuovo brano del rapper pluritatuato dal titolo “Bella storia”. I fan hanno apprezzato molto il suo cambio di look e anche la comunità gay ha elogiato Fedez, che si è sempre schierato insieme con la moglie Chiara Ferragni dalla parte dei diritti lgbt.

Lui ci ha scherzato su anche con suo figlio, il baby vip Leone. Al tempo stesso il rapper e produttore discografico ha sorpreso davvero tutti, attirando l’attenzione dei media e del popolo di Internet.

E voi che cosa ne pensate del nuovo look di Federico Leonardo Lucia?