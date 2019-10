Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: crisi superata e figlio in futuro

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno confessato al settimanale di cronaca rosa Chi di aver avuto una crisi di coppia molto profonda e duratura. Ora però sono più uniti e innamorati che mai.

“Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto”, ha ammesso il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia.

“Abbiamo avuto una forte crisi poi superata”, ha puntualizzato la soubrette che dopo Amici Celebrities sogna di lavorare ad un varietà.

Per quanto riguarda il matrimonio, l’ex gieffino ha asserito: “È come se fossimo già sposati!”. Pamela ha parlato anche del tema figli: “Una famiglia? Filippo coltiva questo desiderio più di me. Un giorno succederà. Non ora. Fare un figlio non è un gioco. Accadrà quando sarà il momento giusto”, ha ribadito la soubrette.

“Alt. Coltivavo… questo sogno. Anni fa avrei voluto un pargoletto subito. Lei mi diceva ni, no, forse, ora è successo che ho 42 anni. Questo discorso mi incupisce un po’. Non credo che diventeremo genitori, ma questo non vuol dire che non siamo una famiglia”, ha sottolineato Bisciglia.

Redazione-iGossip