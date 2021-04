Flavia Vento si scaglia contro Pio e Amedeo: “Quoziente intellettivo sovrannaturale, per questo resto incompresa”

Flavia Vento si è scagliata duramente contro il comico pugliese Pio e Amedeo attraverso il suo account social con un post. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi non ha gradito affatto l’intervista rilasciata di recente dai due attori e comici foggiani in cui avevano sottolineato che non si può paragonare a personaggi di spessore come Piero Angela. La showgirl non le ha di certo mandato a dire.

Flavia Vento – Foto: Facebook

“Il mio quoziente intellettivo – ha scritto su Instagram – va oltre la soglia del sovrannaturale per questo resto incompresa”.

Flavia ha iniziato il suo post sbagliando volutamente i nomi dei due comici: “Caro pino e medeo avete detto che Flavia Vento non è uguale a Piero Angela! Per fortuna non siamo tutti uguali. Flavia Vento non e? uguale a Piero Angela lo sapete perche?? Perche? il mio quoziente intellettivo va oltre la soglia del sovrannaturale per questo resto incompresa! Mi comprende Edgar cAyce mornah simeona ramses e ermete Trismegisto baci #pioeamedeo#flaviavento#pieroangela”.