Francesca Cipriani segue la dieta di Alberico Lemme e vuole la nona di seno

Francesca Cipriani ha promosso a pieni voti la dieta del chiacchieratissimo e contestatissimo Alberico Lemme durante una recente puntata del programma tv di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5, e ha ribadito che si rifarà il seno per passare dalla settima alla nona! La sexy protagonista del calendario 2015 culinario ha infatti dichiarato alla reginetta di Mediaset: “Voglio perdere 3 o 4 chili. Io poi ho la pressione un po’ bassina, non posso fare queste diete drastiche senza zuccheri quindi penso che lui davvero sia perfetto per me. Sto entrando in contatto con lui. Rivoluzionerà il mondo”.

Una delle protagoniste vip italiane del fenomeno #escile Francesca Cipriani ha poi sottolineato: “Fammi conoscere il mio amore, Alberico Lemme, sono veramente innamorata pazza di lui. E’ divino – ha asserito la maggiorata showgirl del Grand Hotel Chiambretti -, è super Lemme, io l’adoro veramente”.

In questo periodo l’ex concorrente bombastica del Grande Fratello 6 Francesca Cipriani ha rivelato che sta effettuando diverse visite mediche per avere un seno ancora più esplosivo: “Sono convinta che con una taglia in più starò molto meglio”. La vincitrice della seconda edizione del programma tv Mediaset La pupa e il secchione è piuttosto determinata, anche se per molti suoi fan sta già benissimo con la settima!