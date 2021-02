Francesca Fioretti ritrova il sorriso con Aleksandar Kolarov: baci in stazione

Francesca Fioretti ha ritrovato il sorriso in amore grazie al calciatore dell’Inter Aleksandar Kolarov: baci in stazione tra i due. A tre anni dalla tragica scomparsa del compianto capitano della Fiorentina, Davide Astori, Francesca Fioretti è stata immortalata dai paparazzi del settimanale di cronaca rosa Chi mentre bacia il terzino neroazzurro nato in Serbia.

“Erano in macchina insieme – ha svelato il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini – lui l’ha accompagnata alla Stazione Centrale e sono rimasti diverso tempo in macchina. E sono rimasti così tanto insieme che poi lei ha dovuto allungare il passo per non perdere il treno. Evidentemente separarsi è difficile”.

Il calciatore Aleksandar Kolarov ha già due figli nati dal precedente matrimonio, Una e Nikola. L’ex concorrente del Grande Fratello e showgirl di Colorado è mamma di una bimba, Vittoria, che il prossimo 17 febbraio compirà 5 anni. Vittoria è nata dalla relazione fra Francesca Fioretti e Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente nella notte del 4 marzo 2018.