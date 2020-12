Francesca Rocco è incinta di Giovanni Masiero per la seconda volta. La bellissima notizia è stata annunciata dalla mamma vip sui social. La sensuale e amatissima coppia del Grande Fratello ha condiviso alcune foto in bianco e nero su Instagram per annunciare l’arrivo della cicogna. Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono al settimo cielo.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero – Foto: Instagram

La modella Francesca Rocco è al quinto mese di gravidanza. Il pancione dell’ex gieffina è abbastanza evidente per la gioia dei numerosi fan che seguono con amore e affetto i due innamorati fin dai tempi del Grande Fratello.

Francesca e Giovanni Masiero sono diventati genitori della piccola Ginevra tre anni fa. Molto presto concederanno il bis.

“Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua! – ha scritto l’influencer con oltre 240mila follower – è con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta! In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni, pensieri per il futuro, la nostra unica certezza è che in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti”.

“Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta – ha spiegato -, però questa volta con un’aiutante speciale… la piccola Ginevra. Posso dire che la vita è meravigliosa”.

Anche il papà vip non ci sta più nella pelle: “La felicità è reale solo se condivisa. Il tuo papi ti aspetta”.

