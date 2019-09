Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi: “L’ho incontrata e mi ha detto che devo andare a morire ammazzato”

Francesco Chiofalo ha rivelato ai suoi follower di Instagram di aver incontrato la sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, ma lei gli ha detto che deve morire e lo odia. Dopo aver scoperto la relazione segreta con la sua ex compagna storica, Antonella ha chiuso ogni rapporto con l’ex concorrente di Temptation Island e non vuole più vederlo.

Lenticchio ha confessato ai suoi follower: “Ho fatto a mala pena in tempo a salutarla perché lei era molto impegnata a rendermi partecipe delle costruttive valutazioni che aveva fatto su di me come persona. Mi ha detto che sono una testa di ca**o, che mi odia, che non mi vuole più vedere, che non mi devo far più vedere, che devo andare a morire ammazzato, che faccio schifo, mi odia. Non si è parlato di tanti altri argomenti”.

Antonella Fiordelisi ha replicato a sua volta con una storia condivisa su Instagram: “Ma quando mai ho detto che devi morire! Sono stata ad ascoltare le tue ca**ate”.

L’ex volto di Temptation Island si è poi giustificato affermando di aver usato determinate parole solo per far capire i toni della discussione avuta con l’ex. Ma sono in molti a pensare che sia tutta una messinscena. E voi che cosa ne pensate?

Redazione-iGossip