Francesco Facchinetti attacca i vip scrocconi: “Mi fate schifo”

Francesco Facchinetti ha attaccato senza peli sulla lingua e con grande determinazione tutti quei vip del jet set nazionale che chiedono lo sconto o non pagano quando consumano bevande e cibo nei ristoranti o in altri locali. Il marito di Wilma Helena Faissol ha condiviso un video con i suoi fan su Facebook e Instagram, partendo proprio da un fatto realmente accaduto agli inizi di giugno 2017.

Lui era in vacanza con la moglie Wilma Helena Faissol e i suoi figli a Portofino quando un personaggio famoso e misterioso, di cui non fa il nome, ha chiesto uno sconto al ristorante. “Siamo appena usciti da un locale bellissimo, abbiamo mangiato e bevuto – ha esordito Francesco Facchinetti – Accanto a noi c’era un personaggio famoso, anche lui ha mangiato e bevuto. Poi ha chiesto lo sconto. Ma non ti vergogni? Barbone. Questo è per tutti quelli famosi che chiedono lo sconto o le cose gratis: siete dei barboni. Guadagnate un sacco di soldi e chiedete lo sconto? Mi fate schifo”.

Lo sfogo social e duro del 37enne disc jockey, cantante, conduttore televisivo, produttore discografico e imprenditore milanese ha riscosso grande successo in Rete e il video è diventato virale!