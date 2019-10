Francesco Monte e la sua svolta mistica: “Mi sono avvicinato al buddismo”

Francesco Monte ha annunciato la sua svolta mistica al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. L’attuale concorrente di Tale e Quale Show si sta avvicinando al buddismo grazie soprattutto al fratello Stefano.

Oggi è entusiasta della sua avventura in tv da Carlo Conti ed è più sereno grazie al buddismo.

“Non sognavo di entrare nel mondo dello spettacolo – ha detto Monte -. Ero, e sono ancora, uno studente di economia. Se ripenso a tutto quello che mi è successo, la trama della mia vita pare un film. In amore, nel lavoro, negli alti e nei bassi”.

Non è più il ragazzo ribelle del passato: “Più che altro diciamo ribelle alle imposizioni. Oggi sono più sereno. E devo dire grazie a mio fratello Stefano: insieme ci siamo avvicinati al buddismo”.

L’ex tronista tarantino di Uomini e Donne è stato scelto anche come testimonial di una campagna di moda internazionale: “Per me è un periodo di svolta. Alcuni amici in giro per il mondo mi stanno inviando le foto dei cartelloni appesi con il mio faccione. Sono così felice. A volte noi che ci siamo esposti nei reality siamo visti come personaggi piatti, che non sanno fare altro se non altri reality. Ho lottato tanto per dimostrare di avere un valore che andasse oltre il colore dei miei occhi. Per questo oggi ‘Tale e Quale Show’ per me vale molto più della semplice partecipazione a un programma in tv”.

In bocca al lupo Monte!

Redazione-iGossip