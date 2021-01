Francesco Oppini accusato di essere raccomandato dalla madre Alba: lui annuncia querele

Francesco Oppini è stato accusato da un hater di essere stato raccomandato dalla madre Alba Parietti al Grande Fratello Vip 5. L’ex gieffino è stato duramente criticato su Instagram. Francesco Oppini ha perso la pazienza e ha annunciato di essere pronto a sporgere querela.

Francesco Oppini – Foto: Instagram

Perché Francesco è andato su tutte le furie? Un hater ha scritto sotto a un suo post social: “Tu sei proprio come la Rubentus. Dovevi essere squalificato per le tue frasi sessiste, ma sei troppo raccomandato da Mamma Alba. Poi ti rendi conto che oltre non essere squalificato si parla di te solo quando si parla di Tommaso. Sei un raccomandato”.

Il figlio di Alba non l’ha presa bene e ha risposto: “Evidentemente se non mi hanno eliminato è solo e semplicemente perché si è capito che il mio intento per quanto purtroppo mal espresso (e proprio per questo mi sono scusato), non era quello che tu vuoi far passare. In secondo luogo ti ricorderei – dato che ora esiste il penale per queste cose – che scrivere ciò che hai appena scritto tu pubblicamente è perseguibile penalmente. Riflettici. Un saluto. PS: Inutile cancellare dopo“.