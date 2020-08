Francesco Sole e Giulia Cavaglià si lanciano frecciatine sui social dopo la rottura

Francesco Sole e Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, si lanciano frecciatine al vetriolo sui social dopo la rottura inaspettata e clamorosa. I fan dell’ex coppia sono rimasti piuttosto delusi e amareggiati per via della fine della loro relazione d’amore, che era sbocciata sotto buoni auspici. I motivi della rottura sono stati ben evidenziati da entrambi sui rispettivi profili Instagram.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole – Foto: Instagram

“Non avere paura a perdere qualcuno che non si sente fortunato ad averti'”, ha scritto Francesco, il vero nome è Gabriele Dotti, in uno dei suoi post-it sull’account Instagram.

La replica dell’ex tronista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è fatta attendere. Giulia ha citato un pensiero molto profondo di Gabriel Garcia Marquez sul suo profilo social: ”Prima aprire la bocca per dire che desideri una donna intelligente nella tua vita, chiediti se sei davvero fatto per inserirti nella sua”.

E voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate una fine così ingloriosa del loro amore?