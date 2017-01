Gabriel Garko ribadisce il suo no al matrimonio e gli mancano i figli

Gabriel Garko ha ribadito il suo no al matrimonio durante un’intervista concessa al Corriere della Sera. Il co-conduttore di Sanremo 2016 ha spiegato che l’idea delle nozze non gli è mai piaciuta. “L’idea di finire in ciabatte e vestaglia su una vecchia poltrona mi fa orrore – ha detto il sex symbol della televisione e del cinema italiano – Se amo una persona voglio un bel rapporto senza l’obbligo del contratto matrimoniale. Vedo amici che si sposano e divorziano. Perché mi devo inguaiare?”. Gabriel Garko e Adua Del Vesco fanno coppia fissa da alcuni anni e sognano presto di avere un figlio.

Il bellissimo e sexy attore ha infatti rivelato al Corsera: “Figli? Mi mancano: vorrei avere un adolescente con cui condividere passioni. Mi sento ancora troppo figlio io, avendo genitori meravigliosi da cui vado ogni tanto a rifugiarmi”. Il suo amore più grande rimane il lavoro. Per quanto riguarda la sua storia d’amore con la giovane attrice Adua Del Vesco, Gabriel Garko ha spiegato che essendo molto più giovane di lei lo considerano un vampiro che succhia linfa vitale a una ragazza.

Poi si è soffermato sull’episodio dello scorso anno che ha cambiato la sua vita: l’esplosione avvenuta nella villa di Sanremo in cui l’attore risiedeva per il periodo della kermesse canora nazional popolare. “Mi trovai nello scoppio della villa vicino Sanremo, che costò la vita all’anziana proprietaria – ha detto Gabriel Garko – Un incidente che mi ha cambiato la vita: poi sono andato in terapia psicologica. Sentire la morte così vicina, una cosa terribile: era mattina, stavo dormendo, mi son ritrovato sepolto sotto le macerie, ho creduto fosse la fine, ho pensato alla sera prima, che avrebbe potuto essere l’ultima della mia vita. Esserne uscito salvo, un miracolo. Ho superato lo shock!”. Fortunatamente per Gabriel, il peggio è alle spalle.