Gerry Scotti si sposa con Gabriella Perino? Arriva la smentita

Gerry Scotti si sposa con la sua storica compagna Gabriella Perino? Il celebre conduttore tv ha smentito il rumor al settimanale Oggi. Il 60enne presentatore televisivo Gerry Scotti ha dichiarato alla rivista di attualità e gossip: “Quando lavoro, ci vediamo meno, ma di solito alle otto di sera sono a casa, come tutti i mariti… Matrimonio? Non ce lo chiediamo. Per ora stiamo bene così… Mi rimprovera quando guardo troppo sport in tv. A volte mi trova anche pedante e brontolone. In effetti, sono un po’ ingombrante”.

Il rapporto con il figlio Edoardo è ottimo. “Nei giorni vicini al mio compleanno – ha detto Scotti -, che ricorre il 7 agosto, è sempre con noi. Sono un padre fortunato. Come molti papà, ho cercato di compensare qualche senso di colpa e qualche assenza coltivando un buon rapporto con lui”.

Ha un buon rapporto con il suo peso: “Io ho 60 anni e peso 110 chili. Ma confesso di convivere bene con il mio peso. Non mi alzo di notte per mangiare e non entro in pasticceria per abbuffarmi di bignè. Cerco di condurre una vita sana e regolare, non esagero con vini e liquori. Se qualche volta abbondo con qualche pietanza – ha continuato -, il giorno dopo bevo spremuta e mangio yogurt. La domenica sera mi faccio bastare un frutto e al lunedì, si solito, in tavola ho verdure, minestroni e insalate. Comunque, d’estate, se mi ci metto,perdo 5 chili. Queste però sono regole mie, non voglio dare consigli o fare il nutrizionista, ci tengo a dirlo”.