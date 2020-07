Giancarlo Magalli affossa Adriana Volpe e Marcello Cirillo

Giancarlo Magalli ha affossato gli ex colleghi de I Fatti Vostri, Adriana Volpe e Marcello Cirillo, durante un’intervista al sito di Davide Maggio. Lo scontro infinito tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe prosegue senza soste in tv e sui social. “Potrei – ha detto il famoso conduttore tv -, se volessi polemizzare, rispondere che prima che arrivassero loro gli ascolti erano vicini al 20%. E quindi è colpa loro? No, perché l’arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari ha molto modificato gli ascolti di tutti i programmi. Un varietà di prima serata quando era un successo superava il 30%, oggi al 16% già festeggiano”.

Giancarlo Magalli sorridente con Adriana Volpe, Paolo Fox, Demo Morselli e Marcello Cirillo – Foto: Facebook

Magalli ha poi aggiunto: “Poi non è assolutamente vero che sono rimasto solo al comando, affidatario di una conduzione solitaria. Ci sono stati dei cambiamenti, nemmeno voluti da me. Al posto di Adriana prima Laura Lena Forgia e poi Roberta Morise (bravissime entrambe) e al posto di Marcello prima Jo’ di Tonno e poi Graziano Galatone (entrambi bravissimi). Talmente non sono stato in solitaria che è stato aggiunto anche Broccoli”.

Il 73enne presentatore tv ha poi rifilato un’ultima stoccata al veleno nei confronti dei due ex colleghi: . “Casomai c’è da chiedersi se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni”.

La guerra tra gli ex colleghi continua…