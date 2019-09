Giorgia Caldarulo replica a Erica Piamonte: “Quando ho conosciuto Taylor Mega era già single”

Giorgia Caldarulo ha voluto replicare alle accuse di tradimento lanciate dall’ex concorrente del Grande Fratello Erica Piamonte, rivelando che quando ha conosciuto l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Taylor Mega era già single.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha asserito: “Chi mi conosce sa che non sono solita fare Stories in cui spiego i miei fatti personali, perché quelli voglio tenerli per me. Sto ricevendo però moltissimi insulti da parte di persone omofobe, ma anche da parte di chi sostiene che io abbia rovinato una relazione”. L’ex corteggiatrice di Andrea Damante ha spiegato che è su questo che voleva soffermarsi: “Mi dà fastidio essere insultata sul nulla. Io ho conosciuto Taylor quando era single, non ho mancato di rispetto a nessuno, non lo farei mai nella mia vita”.

Ha poi chiesto rispetto per la sua persona_ “Vorrei che invece voi portaste rispetto a me, perché questi insulti e questi commenti brutti mi toccano. Credetemi la situazione a casa non è facile, quindi vi prego di portarmi rispetto, perché non ho fatto niente a nessuno”.

