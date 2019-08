Giorgia Gabriele è diventata mamma del piccolo Matteo

Giorgia Gabriele è diventata mamma di Matteo il 30 luglio scorso a Milano. L’ha annunciato lei stessa mediante una foto del baby vip in culla condivisa su Instagram Story. Sia la neo mamma sia il piccolo stanno bene.

Il compagno di Giorgia Gabriele, Andrea Grilli, (capo commerciale della New Guards, che comprende un gruppo di aziende di successo come Marcelo Burlon, Off White e Palm Angels) è al settimo cielo.

L’ex compagna di Gianluca Vacchi e Andrea Grilli, che hanno ufficializzato la loro relazione d’amore a novembre 2017, stanno ricevendo tantissimi messaggi di auguri da parte dei fan e di alcuni personaggi famosi.

Congratulazioni!

