Giorgia Palmas e Filippo Magnini diventeranno genitori di una femmina. La showgirl e l’ex nuotatore hanno pubblicato l’ecografia della piccola in arrivo su Instagram. La coppia vip del jet set nazionale è al settimo cielo.

Filippo Magnini bacia Giorgia Palmas – Foto: Instagram

L’ex nuotatore ed ex inviato dell’Isola dei famosi ha scritto: “Non vedo l’ora di conoscerti mia principessina. Già ti amo!”.

“Amore infinito”, ha scritto la futura mamma bis Giorgia Palmas. La vincitrice dell’Isola dei famosi è infatti mamma anche di Sofia, 10 anni, nata dalla relazione della bella mora con l’ex calciatore e imprenditore Davide Bombardini.

“Eccoci, noi siamo la tua famiglia. Si, visti così sembriamo un po’ strani e forse lo siamo, ma ti daremo tutto l’amore del mondo – ha scritto Filippo Magnini -. Ogni giorno svegli la tua mamma al mattino con dei calcetti e come vedi noi li ascoltiamo tutti! Non vedo l’ora di stringerti tra le mie braccia e proteggerti per tutta la vita. Ti aspettiamo”.

L’ex velina di Striscia la notizia e soubrette ha scritto: “Ancora i nostri occhi non si sono incontrati eppure io già ti conosco, e nel mio corpo che cambia ci sono le mille sfumature della tua vita che cresce dentro di me, ogni tuo calcetto strappa un sorriso ‘Ehi mamma sono qui, arrivo’. E’ tutto incredibile, così naturale e così perfetto”.

Dopo la nascita della baby vip, la coppia vip si unirà in matrimonio!