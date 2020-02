Giulia Bevilacqua incinta del secondo figlio: in arrivo un maschio

Giulia Bevilacqua è incinta del secondo figlio: in arrivo un maschietto per la bravissima e stimata attrice italiana. La notizia è stata annunciata sui social da Giulia con un dolcissimo e tenero scatto in bianco e nero che la immortala con il pancione scoperto in compagnia della sua primogenita Vittoria, nata il 16 novembre 2018.

“Eh si, amore mio, è in arrivo un fratellino”, ha scritto la mamma vip 40enne. Il marito dell’attrice, il giornalista economico Nicola Capodanno, sposato da più di due anni, a ottobre 2017, e con cui vive una meravigliosa favola d’amore da cinque è al settimo cielo.

I fan e parenti della coppia sono davvero felici ed entusiasti.