Giulia De Lellis dopo Andrea Damante è in love con Carlo Beretta. Il nuovo principe azzurro della web influencer è proprio un amico del Dama ed è il rampollo dell’omonima industria di armi da fuoco ed ex fidanzato della modella ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Dayane Mello. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne e deejay Andrea Damante non l’ha presa affatto bene.

Il settimanale di gossip Chi ha lanciato lo scoop: “Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 28 ottobre, le immagini del weekend di Giulia De Lellis con Carlo Gusalli Beretta, ex di Dayane Mello e Sara Soldati. L’influencer e l’erede della dinastia di industriali sono arrivati separatamente in un noto resort in Franciacorta (lei era già lì dalla sera prima con un gruppetto di amici), ma pare che al momento della buonanotte i due siano andati via insieme… Ma come mai tutto questo mistero? Forse per non far irritare l’ex della De Lellis, Andrea Damante, che era amico anche di Beretta…”.

Infatti la scorsa settimana Andrea Damante, ospite nell’elegante salotto di Verissimo, aveva confermato la storia d’amore tra Giulia e Carlo e si era detto molto dispiaciuto, dal momento che Carlo è un suo amico e non si è neppure degnato di parlargli dell’attrazione che prova nei confronti della sua ex fidanzata. D’altronde al cuore non si comanda…

Nel frattempo, Giulia ha pubblicato molte stories, annunciando di trovarsi in Franciacorta per un weekend da sogno.