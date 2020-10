Giulia De Lellis e la battaglia contro i brufoli: “Faccio fatica a guardami allo specchio”

Giulia De Lellis continua la sua battaglia contro i brufoli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso su Instagram Story che alcune volte fa fatica a guardarsi allo specchio. L’esperta di tendenze ha condiviso l’immagine del suo bel viso in parte rovinato: “Non riesco a guardarmi allo specchio”.

Alcuni giorni fa Giulia De Lellis ha condiviso questa storia su IS: “Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po’ giù di morale perché ogni cura sembra fallire. Prima o poi so che troverò la soluzione. Oggi però faccio fatica a guardarmi allo specchio così”.

L’ex fidanzata dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Andrea Damante, e del pilota, Andrea Iannone, non vuole arrendersi e ha voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento: “E allora non mi trucco, non mi guardo, ed esco di casa ben vestita e profumata. Se la nostra pelle non sarà il nostro punto di forza, valorizzeremo altro”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e web influencer è sempre più paladina del body positive.