Giulia De Lellis insultata per un video di 4 anni fa sulle modelle curvy: la sua reazione

Giulia De Lellis è finita al centro di aspre e durissime polemiche in Rete per un video risalente a quattro anni fa relativo a un’ospitata a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Nel video in questione l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip dichiarava: “Loro sono bellissime, hanno dei volti particolari con dei lineamenti bellissimi, ma il grasso non è bello. Per me non è un bel vedere sinceramente un colosso con un pancione così, con una coscia che è grande quanto quattro delle mie. Non è un insulto eh, è il mio pensiero”.

All’epoca Giulia De Lellis era stata costretta a chiedere pubblicamente scusa. Ora che il video è tornato in auge, la conduttrice di Love Island ha risposto piccata agli insulti e alle provocazioni.

“Tutti questi commenti per un video di 4/5 anni fa che curiosamente è risbucato di recente un po’ ovunque – ha dichiarato l’ex fidanzata dell’ex tronista e deejay Andrea Damante -. Non parlo a tutti perché in molti mi conoscono e hanno compreso la cosa. Molti altri invece vedo che stanno facendo fatica. Io non sono abituata ad alimentare l’odio, anzi spesso lo soffoco, aspetto che si spenga da solo. Però lo sapete, io sono abituata a dire sempre la mia, in maniera molto diretta, soprattutto mettendoci la faccia. Indubbiamente sono stata indelicata, ho usato parole sbagliatissime, forse per la giovane età sono stata avventata. Chiedo scusa per questo. Avevo già chiesto scusa ai tempi – ha proseguito -, ci sono anche dei video, però quelli non sono usciti. Rivedendomi in quel video ho capito che è cambiato tutto, è cambiato il mondo, il modo di pensare, di parlare, ma soprattutto sono cambiata anche io. Ragazzi, avevo 20 anni”.

Polemica chiusa? Speriamo proprio di sì!