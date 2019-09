Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini sono tornati insieme. Ritorno di fiamma per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il portiere dell’Atalanta. La notizia era nell’aria già da diversi giorni, ma alcuni giorni fa il portiere della Nazionale italiana di calcio ha voluto ufficializzare la reunion con una bellissima foto di coppia condivisa sui social.

Lo scatto di coppia è stato accompagnato da una bellissima e romantica dedica. Gollini ha infatti scritto: “A te! la persona la più speciale che mi è sempre stata affianco e mi ha supportato in ogni momento! La mia felicità in ogni tuo sorriso”. Parole bellissime che in molti hanno interpretato come l’annuncio di una reunion.

Come hanno scritto diversi follower: l’amore vince sempre su tutto! Auguri!

Redazione-iGossip