Giulia Salemi ha attaccato di nuovo il suo ex fidanzato Francesco Monte, lanciando stoccate al vetriolo dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Spy. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è ancora molto delusa e amareggiata per la fine della sua storia d’amore con l’attuale concorrente di Tale e Quale Show 2019.

La 26enne modella e showgirl italo-persiana ha dichiarato alla rivista di gossip: “No, non ne voglio parlare, ma le pene d’amore hanno influito, a giugno è successo qualcosa che mi ha fatto soffrire, sono molto dimagrita e poi ho iniziato a curarmi e a valorizzare di più il mio corpo, a fare palestra. Non sono l’emblema della magrezza – ha detto Giulia -, resto una ragazza formosa che deve cercare il look giusto per nascondere i difetti e valorizzare i pregi. Sono cambiata più dentro che fuori”.

La modella ha poi sottolineato: “Oggi sono a posto con me stessa, resto insicura, ma non voglio più farmi dire dagli altri che non sono abbastanza bella o non valgo abbastanza, adesso sono io il mio metro di giudizio”.

Per poi chiarire: “Mi sono stancata di essere sminuita, di essere trattata da superficiale, di sentirmi inferiore, così sono cambiata. Ma non smetterò mai di vedere il mondo con sguardo incantato, so com’è la vita reale per questo preferisco mettermi un filtro come Instagram, ma senza sembrare fuori dal mondo. Voglio essere credibile – ha detto Giulia Salemi -, non voglio più essere la ragazzina che per cinque anni è stata parte di me. Sto studiando ballo, canto, non voglio essere quella famosa che non sa fare nulla. Ho condotto durante l’estate serate nelle piazze, ho imparato a gestire il rapporto con il pubblico, sono stata in giuria a Miss Italia, dove fui eliminata nel 2014. Sapesse quante porte in faccia, quante cattiverie. Il fatto, grazie a Instagram, di poter comunicare con un milione di follower e di poter lavorare con le case di moda per le foto mi rende orgogliosa, è il mio riscatto”.

Redazione-iGossip