Giulio Fratini dopo Raffaella Fico è in love con Roberta Morise

Giulio Fratini dopo Raffaella Fico è in love con la conduttrice tv e showgirl Roberta Morise. Nel jet set nazionale è nata una nuova coppia vip. Roberta Morise ha ufficializzato la loro love story con un dolcissimo e romantico scatto condiviso con i suoi follower di Instagram.

Giulio Fratini e Roberta Morise – Foto: Instagram

Il tenero scatto social immortala il sexy manager, figlio del famoso imprenditore fiorentino Sandro Fratini, abbracciato all’ex conduttrice tv del programma di Raidue I Fatti Vostri. Non servono altre parole per ufficializzare questo nuovo amore vip.

Fino a pochi mesi fa Giulio Fratini era in love con Raffaella Fico. Per l’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi si era trattato di una semplice frequentazione. Il giornalista di gossip e autore tv Gabriele Parpiglia aveva lanciato lo scoop sulla loro rottura a dicembre 2020: “Lui ha lasciato, all’improvviso, l’ex di Mario Balotelli, a sorpresa, sparendo da un giorno all’altro e si è fidanzato successivamente, con un’altra ragazza. E Raffaella non l’avrebbe presa bene”. Chi era questa ragazza? Roberta Morise oppure un’altra?

