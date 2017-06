Gracia De Torres e Daniele Sandri si sposano! La modella spagnola e il giocatore di pallacanestro si uniranno in matrimonio molto presto! L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Gracia De Torres sogna una proposta di nozze da favola, molto simile a quella avanzata da Fedez a Chiara Ferragni all’Arena di Verona.

Al settimanale di gossip Chi Gracia ha dichiarato: “Con i precedenti fidanzati, ogni mattina mi svegliavo prima di loro per truccarmi e poi rimettermi a letto: avevo paura che mi trovassero brutta al risveglio. All’inizio lo facevo anche con Daniele. Finché lui mi ha scoperta: Ma cosa fai?, mi ha detto, Tu sei bellissima. Sono bastate poche parole per tranquillizzarmi e liberarmi da questa ossessione di truccarmi appena sveglia”.

Gracia non ha mai avuto un buon rapporto con il suo corpo: “Ho delle gambe molto muscolose, anche perché ho un passato da sportiva. E come modella per me questo è un problema. In molti casting dovevo sentire commenti tipo: “Hai le gambe grosse, sembri un calciatore, dovresti farle dimagrire. Ho capito che devo affrontare le mie paure. Non dobbiamo nascondere le cose che ci fanno vergognare. E voglio dirlo a tutte le donne”.

Qualche giorno fa sui social la modella spagnola ha lanciato un monito molto importante: “Non sono perfetta, non siamo perfetti. Ho cellulite, strie, imperfezioni nel viso, macchie, insomma tutto quello che ogni donna abbiamo. Ci tengo a dire che la maggiore parte delle mie foto sono professioniste (questo vuole dire che hanno un piccolo ritocco). Ci tengo a dire, sopratutto a le ragazze più giovani, che la perfezione NON ESISTE. Ma quello che è puro, sincero e vero è l’amore. Amatevi più di ogni cosa perché nessuno lo farà per noi”.