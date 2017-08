Guendalina Canessa e Margherita Zanatta sono unite da una bella, forte e longeva amicizia. La mamma vip di Chloe ha dedicato un post all’ex concorrente del Grande Fratello e conduttrice radiofonica Margherita Zanatta sul suo profilo Instagram.

L’ex moglie del modello e personaggio tv Daniele Interrante ha voluto condividere una divertente storia con i suoi follower.

“Io e Margherita Zanatta dovevamo farci una serata insieme a Ibiza uscendo sul tardi – ha scritto Guendalina – quindi avrei lasciato Chloe a mia madre e io finalmente sarei uscita con la mia cara amica… Bene ad un certo punto Chloe mi dice: Beh non vorrei mica uscire in discoteca con le tue amiche e lasciare la tua bambina? Allora prende il mio telefono e dice: Faccio io l’audio alla Marghe glielo dico io che non vai. Quindi le fa l’audio con la sua vocina triste e le dice il tutto… Marghe stupenda le risponde all’audio già ridendo e capisce perfettamente la situazione e ci raggiunge per salutarci!!!”.

La Canessa ha poi continuato: “Questa è la foto che più rappresenta quella sera, anche se lei dice che non è venuta bene perché sembra una scappata di casa… Noi che non stiamo un attimo ferme, tu che arrivi e porti un sole gigante sopra la tua testa di positività, allegria, e spensieratezza… quindi cosa succede quando metti due persone come noi insieme? Beh semplice: scoppia un bomba!!!”.

La mamma vip ha poi sottolineato: “Aggiungo e concludo dicendo che se trovate un’amica che vi fa perdere la cognizione del tempo, se trovate un’amica che vi fa sempre ridere a crepapelle, se trovate un’amica che vi guarda con occhi buoni e non invidiosi beh tenetevela strettaaaaaa!!! Ah dimenticavo abbiamo anche la stessa fobia cioè gli uomini con le manine piccole!!!”.