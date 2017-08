Guendalina Canessa e Melita Toniolo sono rimaste molto amiche. Fra pochi mesi Melita Toniolo diventerà mamma per la prima volta di un maschietto, che si chiamerà Daniel. L’ex concorrente del Grande Fratello è al sesto mese di gravidanza. Qualche giorno fa la sensuale showgirl in bikini ha sfoggiato con orgoglio le sue rotondità e ha risposto per le rime a chi l’attacca. La mamma vip di Chloe ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram un bellissimo scatto amarcord e ha inviato un messaggio speciale alla sua amica vip.

L’ex moglie dell’ex tronista e personaggio tv Daniele Interrante ha pubblicato una foto di diversi anni fa e ha accompagnato lo scatto con la seguente didascalia: “Ricordi…. Io e te a Formentera, ricordo che quando ho partorito sei stata la prima a mandarmi un mazzone di fiori in ospedale!!! Daniel sarà un bambino molto fortunato…”.