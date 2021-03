Guendalina Tavassi sulla rottura con il marito Umberto D’Aponte: “Ho perso fiducia e stima”

Guendalina Tavassi ha parlato della rottura a sorpresa con il marito Umberto D’Aponte, pochi mesi dopo lo scandalo dei video hot finiti in Rete. L’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi ha spiegato nelle sue storie di Instagram che per il bene dei figli ha deciso di continuare a vivere nella stessa casa con lui. La causa della separazione tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte sarebbero degli episodi del passato.

Guendalina Tavassi con il marito Umberto D’Aponte – Foto: Instagram

“Ho i miei motivi per aver fatto questa scelta – ha spiegato nelle stories di Instagram – Vi ho detto che sono anni che succedono episodi per i quali si fa pace. Poi si litiga. Si arriva ad un punto che perdi fiducia, stima e tante altre cose… è perfetto come padre, amico e complice altrettanto. Ma per il resto, per quanto mi riguarda, non ci troviamo!”.

Hanno più volte cercato di tornare insieme, anche se lui vorrebbe riconquistarla. “Quando si è costruita una famiglia – ha continuato l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi – e ci sono anni di matrimonio si prova a fare di tutto per recuperare. Tornavamo assieme. Si faceva quello che fanno tutte le coppie…”.

I fan della coppia sperano che possano tornare insieme. I detrattori di Guendalina e Umberto pensano che sia soltanto una messinscena studiata a tavolino per tornare alla ribalta e in tv. E voi che cosa ne pensate?