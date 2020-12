Ilary Blasi di nuovo zia: la sorella Melory è incinta di 3 mesi

Ilary Blasi sarà presto di nuovo zia. La sorella minore della celebre conduttrice tv di Mediaset, Melory, è incinta di 3 mesi. Melory Blasi e suo marito Tiziano Panicci, che ha sposato il 2 luglio 2017 dopo un lungo fidanzamento, sono al settimo cielo. Cicogna in arrivo per la bellissima coppia.

La sorella minore della famosa e popolare presentatrice tv dell’Isola dei famosi ha annunciato la gravidanza via social. Melory è incinta di tre mesi.

La coppia ha condiviso alcuni scatti social che ritraggono il pancino di Melory Blasi. In uno scatto che la ritrae tra le mura di casa, indossa una maglia corta e sotto comodi pantaloni di una tuta, il ventre leggermente rigonfio è scoperto, Tiziano lo bacia amorevolmente. L’ortottista e assistente di oftalmologia per accompagnare la foto scrive semplicemente “3”, i mesi di gestazione. In un’alta foto nelle Stories il marito l’abbraccia e con le dita fa un cuore sul pancino di lei.

Felicissimo anche il cognato, l’ex capitano della Roma e della Nazionale italiana di calcio Francesco Totti, che ha commentato: “A belli, era ora”.

La futura mamma ha ringraziato tutti: “Grazie di cuore a tutti per i vostri messaggi!! Avrei voluto rispondervi, ma siete tantissimi. Il mio ‘piace’ a tutti i vostri commenti (spero di averlo messo a tutti e se ho saltato qualcuno perdonatemi) è come un grazie”.