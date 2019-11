Irene Federica Fornaciari e la storia con Massimo Boldi: 34 anni di differenza e non sentirli. Il 74enne attore e la 40enne compagna sono innamoratissimi. Durante una recente puntata di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha esordito così: “Massimo, tu ora sei innamorato! So che tu ed Irene vi siete conosciuti in treno, lei ti ha avvicinato per chiederti se potevi partecipare ad un evento benefico…”.

“Da quando sono venuto al mondo – ha detto Boldi -, ho sempre avuto un rapporto con le donne straordinario. All’asilo ero in classe mista, ho fatto le elementari in classe mista, poi ho lavorato con le più belle donne del cinema e dello spettacolo…perciò il mio rapporto con le donne è sempre stato di simpatia, di divertimento – ha spiegato – Poi, ho incontrato mia moglie Marisa che purtroppo non c’è più, però la vita continua…”.

“Irene ti vuole bene?”, gli ha domandato la conduttrice Mediaset. “Credo che lo dimostri il fatto che si prende cura di me finalmente, cosa che non succedeva prima – ha sottolineato Boldi – Intendo che anche nelle piccole cose è sufficiente un gesto, un interessamento, il fatto che quando camminiamo per strada e la gente mi ferma, non si atteggia a diva. Anzi, cerca sempre di essere discreta e di rimanere in disparte”.

Irene Federica Fornaciari è intervenuta in diretta e ha parlato di Boldi: “Prima di tutto vorrei dire una cosa importante: oggi è il 13 novembre ed esattamente un anno fa io e Massimo ci siamo conosciuti. La cosa che mi ha fatto innamorare di Massimo è il suo modo di rispettare le persone… è un uomo molto buono, simpatico. Noi abbiamo avuto questa profonda conoscenza lunga nel tempo, non è stato amore a prima vista o un colpo di fulmine, ma abbiamo avuto un lungo lasso di tempo per poterci conoscere. Questo ha fatto sì che il rapporto si consolidasse in modo importante”.

