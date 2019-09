Ivana Mrazova torna nel suo Paese per un’operazione

Ivana Mrazova è tornata nel suo Paese per un’operazione che lei stessa ha definito “inevitabile” sul suo profilo Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è sottoposta a un intervento non delicatissimo, ma comunque importante per la sua salute.

La modella ceca ed ex co-conduttrice del Festival di Sanremo ha spiegato su Instagram Story: “Penso che sia giusto che vi dica il motivo per cui sono ancora in Repubblica Ceca. Il motivo è che questo venerdì devo fare un’operazione – ha spiegato -, un intervento, ma niente di pericoloso per fortuna. Solo che mi sono arrivati gli esami e non sono andati bene, quindi è un’operazione inevitabile. Ma non vi dovete preoccupare assolutamente, è una cosa abbastanza semplice ma necessaria”.

