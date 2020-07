Jessica Alves vuole un figlio: “Mi immagino prendermi cura del mio bambino”

Jessica Alves, ex Ken umano, vuole un figlio. L’ex guest star del Grande Fratello di Barbara D’Urso sogna di prendersi cura del suo bambino. Il percorso di “femminizzazione” della nuova Barbie, ex Ken umano, è quasi terminato, dopo una miriade di difficili e travagliati interventi di chirurgia estetica e plastica.

“Ho sempre saputo di essere una donna – ha detto Jessica, ex Rodrigo Alves -, dall’età di tre, quattro, cinque, sei anni. Ho sempre giocato con le bambole ed ero in contatto con il mio lato femminile (…) Ero molto infelice, dovevo ottenere la transizione o morire. Non c’era una terza via. Devo ancora effettuare due o tre interventi per completarla, dopo giuro che ho smesso con le operazioni chirurgiche”.

Ma Jessica ha un altro grandissimo sogno nel cassetto: “Mi piacerebbe avere un bambino. Mi immagino prendermi cura del mio bambino e stare con qualcuno che mi ama e che mi accetta per me per quello che sono”.

Le sue dichiarazioni hanno fatto rapidamente il giro del mondo e del web.