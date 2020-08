Karina Cascella critica Andrea Iannone e Cristina Buccino? “Perché continuate a nascondervi?”

Karina Cascella ha criticato il pilota di motociclismo Andrea Iannone e la showgirl Cristina Buccino perché continuano a negare il flirt e a nascondersi. Il cognato dell’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne è molto amico del pilota abruzzese. Secondo diversi rumor Andrea Iannone e Cristina Buccino starebbero insieme da diversi mesi, ma preferirebbero mantenere un low profile.

L’ultimo pettegolezzo sulla presunta coppia vip del jet set italiano è stato alimentato da alcune foto condivise sulle pagine social di un ristorante milanese ‘’La comida da Jenny’’. Sia Cristina Buccino sia Andrea Iannone hanno posato con la proprietaria, ma in due scatti separati con l’obiettivo di tenere segreta la loro storia d’amore.





Nello scatto social che immortala Iannone e la titolare del ristorante spicca anche l’amico Alessandro Angelucci, fratello dell’ex tronista e deejay Salvatore nonché cognato di Karina.

L’opinionista di Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso di Barbara D’Urso è stata molto dura e categorica su Instagram Story: “Una coppia ha attirato la mia attenzione più delle altre, una coppia che si nasconde, che non vuole dire, che non conferma… Iannone e Buccino. È dal lockdown che si sente in giro che stanno insieme – ha proseguito la mamma vip – e pace loro. Anche se fosse alla gente che gliene frega? È possibile che si devono nascondere, affannare per non confermare? Qui tutti si credono Brad Pitt e Angelina Jolie, ma che disagio…”.

E voi che cosa ne pensate di questa frecciatina al vetriolo di Karina nei confronti di Andrea e Cristina?