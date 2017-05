Kaspar Capparoni ha svelato come ha conquistato la moglie Veronica Maccarone in un’intervista rilasciata a Intimità. Il 52enne attore romano ha 4 figli. Dal suo primo matrimonio con Ashraf Ganouchi sono nati Sheherazade (1993) e Joseph (2000). Dalla seconda moglie Veronica Maccarone, sposata nel 2010, ha avuto altri due figli: Alessandro (2008) e Daniel (2013).

“Sono stato fortunato a incontrarla – ha raccontato l’attore a Intimità – Penso che se non avessi trovato lei molte cose oggi non ci sarebbero. L’ho conquistata, inondandola di parole, era l’unica possibilità che avessi di corteggiare una ragazza di quell’età lì, ma con una testa bella pensante e la maturità di una donna molto più grande. Era la prima volta che mi succedeva, così l’ho ubriacata di parole, cosa che non avevo mai fatto prima. E dire che sono taciturno, parlo pochissimo. Ma si vede che quel giorno doveva andare così. Il nostro comunque non è stato amore a prima vista – ha spiegato Kaspar -, è stato un sentimento sbocciato giorno dopo giorno, maturato e poi consolidato. Anche perché l’amore fulminante non sempre porta bene”.

Kaspar Capparoni ha poi parlato dei figli e ha escluso di diventare papà per la quinta volta. “Sheherazade ormai è una donna – ha spiegato Kaspar -, Joseph ha 15 anni ed è un ometto e i miei figli più piccoli mi aiutano a restare giovane: non ti puoi permettere di abbassare la guardia un attimo. Sei in continuo movimento e ciò ti fa sentire energico, pieno di vita. Sono abituato a fare il papà dall’età di 29 anni ma credo fermamente che se si hanno già quattro eredi si debba smettere di procreare!”.

Di certo non vuole diventare subito nonno!