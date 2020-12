Kevin Prince Boateng e la dolce dedica all’ex moglie Melissa Satta

Kevin Prince Boateng ha riservato una dolce e romanticissima dedica all’ex moglie, la showgirl ed ex velina di Striscia la notizia Melissa Satta. Il 33enne calciatore ghanese con cittadinanza tedesca, centrocampista o attaccante del Monza, e la 34enne showgirl italiana si sono detti addio ufficialmente pochi giorni fa.

L’ex centrocampista del Milan ha scritto nelle sue Instagram Stories una bella foto che ritrae la showgirl e modella e ha accompagnato lo scatto con una frase che lascia capire quanto Melissa, mamma di Maddox, 6 anni, sia stata fondamentale nella sua vita. “Grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la splendida mamma che sei e che sarai!”.

Alcuni giorni fa Melissa Satta e Kevin Prince Boateng avevano annunciato sui social: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”. La bella modella aveva aggiunto un piccolo pensiero in più: “Grazie per questi 9 anni… e per il regalo più bello… Maddox”.

La vita va avanti, ma il rispetto e la stima restano invariati per i due ex coniugi vip.