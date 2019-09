Kikò Nalli conferma la rottura con Ambra Lombardo

Kikò Nalli ha confermato la rottura con la professoressa ed ex coinquilina nella Casa del Grande Fratello, Ambra Lombardo, sui social. La notizia della fine della loro storia d’amore ha colto di sorpresa tutti, anche la conduttrice tv Barbara D’Urso e l’ex giocatrice di basket Valentina Vignali, che hanno commentato la rottura durante una recente puntata di Pomeriggio 5.

L’ex marito della vamp di Uomini e Donne ha voluto fare chiarezza sui social. L’hair stylist dei vip ha scritto: “Ciao a tutti. Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o non vuoi rispondere, ma devi riflettere, rispettare e devi essere rispettato – ha affermato – Non ho voglia di parlare, ho voglio di tirare le somme di tante cose”.

L’ex gieffina Ambra, sempre su Instagram, ha scritto: “Bisognerebbe imparare ad ascoltare col cuore… a guardare con la mente… a sentire a pelle… a tastare a naso… ad odorare a vista… a usare tutti i sensi… e più di tutti il buon senso! Buonanotte”.

