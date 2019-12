Kikò Nalli dopo il malore: “Il mio corpo ha ceduto per i troppi impegni dopo il GF”

Kikò Nalli dopo il malore ha voluto rassicurare tutti sul suo stato di salute. L’hair stylist dei personaggi famosi del jet set italiano ha spiegato le cause del malore. “Volevo rassicurare tutte le persone a me vicine e lontane. Sto bene, il mio corpo ha avuto un momento di sbandamento, ero molto stanco”, ha spiegato in un video condiviso con i suoi follower di Instagram.

Per l’ex marito della vamp di Uomini e Donne, Tina Cipollari, non è stato un periodo sereno e facile dopo la partecipazione al Grande Fratello. “Da quando sono uscito dalla casa del Grande Fratello non mi sono più fermato tra serate ed il mio vero lavoro di hairstylist – ha confessato Kikò -, il corpo un po’ ha ceduto ma ora sto bene, gli accertamenti sono andati tutti bene”.

Nalli ha poi voluto ringraziare tutti coloro, fan e siti di gossip, che hanno espresso vicinanza e affetto in quei giorni non facili: “Non faccio questo video per sentirmi figo. Non mi interessa che ne parlino i giornalisti. Ci sono cose più importanti di cui parlare, in ogni caso ringrazio i siti di gossip che mi hanno sostenuto, ma soprattutto la gente da cui ho ricevuto migliaia di messaggi di vicinanza. Questi messaggi però giriamoli verso le persone che ne hanno bisogno. Sto bene e sono più forte di prima”.