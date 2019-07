Laura Chiatti attaccata dagli hater: “Perché non ti depili le ascelle?”

Laura Chiatti è stata nuovamente attaccata dagli hater per un selfie che la ritrae in costume in spiaggia dove le ascelle risultano non essere depilate alla perfezione. “Ma quel pelo orribile sotto l’ascella? Dio mio!”, ha commentato un suo detrattore.

Altri follower hanno consigliato alla moglie dell’attore Marco Bocci di ricorrere al laser per la depilazione. Ma la mamma vip italiana non si è fatta di certo intimorire dalle critiche e anche in questa occasione ha risposto a tono agli hater.

La moglie dell’attore Marco Bocci ha promesso di ricorrere al più presto ai ripari, pubblicando un nuovo selfie su Instagram. Molte sue follower hanno apprezzato la sincerità e il coraggio di Laura: “Con tutta la bellezza che c’è qualcuno guarda le ascelle?”, si legge tra i commenti. E ancora: “Laura una di noi… semplicemente mamme!”.

Non hanno tutti i torti!

Redazione-iGossip