Laura Torrisi non crede più al principe azzurro: “Sono felicemente single”

Laura Torrisi non crede più al principe azzurro. Dopo le sue relazioni d’amore con Leonardo Pieraccioni e Luca Betti, l’attrice è felicemente single. L’ex concorrente del Grande Fratello 6 e protagonista della seconda stagione di Furore – Il vento della speranza ha rivelato al programma “Da noi… a ruota libera” di Francesca Fialdini di aver trovato un equilibrio senza un uomo accanto.

La mamma vip di Martina, nata 10 anni fa dall’amore con Leonardo Pieraccioni, ha dichiarato: “Sono felicemente single. Si può star bene anche da soli”.

Com’è in amore l’attrice della quarta stagione della fiction Le tre rose di Eva? “L’indole, se c’è motivo, è decisamente quella siciliana in cui ti parte la vena – ha detto Laura -. Con gli anni, però, ho imparato a domarla. Magari divento tagliente e poi giro i tacchi, un po’ alla toscana”.

Per poi ironizzare sulla sua vita sentimentale? “Vuoi aiutarmi a trovare il principe azzurro? Credo più nei cavalli che nei principi azzurri”, ha detto l’ex gieffina.

La bellissima attrice si è regalata un lungo viaggio da sola alla fine del 2019. Ha infatti compiuto 40 anni e dopo tanto tempo ha potuto finalmente realizzare il desiderio di visitare Bali: “Sognavo questo viaggio da più di 7 anni, ma con la bambina ho dovuto aspettare un po’ per poterlo fare. Volevo farlo da sola perché trovo che viaggiare da soli aiuti tantissimo a crescere, una consapevolezza verso se stessi e verso gli altri. Ti dona proprio occhi diversi. Un po’ di paura mi accompagna sempre, ero lontana da casa. Però quella terra ha un’energia fantastica e le persone sono stupende, ti aiutano a non sentirti sola. Non mi sono mai sentita sola a Bali”.