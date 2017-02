Lele Esposito ed Elodie Di Patrizi dopo Sanremo 2017

Lele Esposito ha vinto il Festival di Sanremo 2017 nella categoria Nuove Proposte con il brano Ora mai. La sua fidanzata Elodie Di Patrizi si è piazzata all’ottavo posto al Festival di Sanremo 2017 nella categoria Big con la canzone Tutta colpa mia. I due cantanti di Amici di Maria De Filippi 15 stanno insieme e sono molto uniti. Al settimanale di gossip Top, Lele ha parlato della sua vittoria a Sanremo 2017 e della sua storia con Elodie.

Il vincitore di Sanremo 2017 Giovani ha dichiarato a Top: “Cosa mi ha detto Elodie dopo la vittoria? Le sue parole, le tengo tutte per me, sono quanto di più intimo e prezioso vivo in questo momento. E’ stata felicissima anche lei, sperava nel mio successo, certo, ma non se lo aspettava…”.

Ha colto l’occasione per ringraziare pubblicamente i due conduttori del Festival della canzone italiana 2017, Carlo Conti e Maria De Filippi: “Adesso viene il difficile, Sanremo è stato un bel gioco, che mi ha permesso di farmi conoscere ancora di più ed entrare nelle case degli italiani in prima serata. Voglio dire grazie a Carlo Conti e Maria De Filippi per questa grande possibilità che hanno offerto a me e a tutti noi”.

I due artisti di Amici 15 sono molto innamorati e affiatati. “Ci sosteniamo a vicenda, come tutte le coppie che vogliono avere una carriera artistica che viaggia su binari diversi. E non mischiamo la vita privata con quella pubblica. Insieme stiamo bene, siamo innamorati, lo sanno tutti”. Evviva l’amore!