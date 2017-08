Leonardo Pieraccioni sulla figlia Martina: “E’ una forza della natura”

Leonardo Pieraccioni ha parlato del suo rapporto con la figlia Martina, avuta dall’ex compagna Laura Torrisi, al settimanale di gossip Vero. “Mia figlia Martina è una forza della natura – ha raccontato il celebre regista -, con lei ho un rapporto davvero unico. Ogni volta che, per esempio, mi invitano in televisione, lei vuole sapere a che ora vado in onda, su quale canale e via dicendo. Insomma…. è una figlia molto presente (ride). Una bambina estroversa e vivace che con le sue battute e le sue trovate è capace di lasciarmi sempre a bocca aperta”.

Pieraccioni ha trascorso alcuni giorni di vacanza relax con la figlia e la famiglia del famoso e popolare conduttore tv di Raiuno, Carlo Conti.

“Abbiamo conservato intatta la voglia di divertirci – ha confidato Leonardo Pieraccioni alla rivista di cronaca rosa -, in maniera semplice e genuina, restando noi stessi. Abbiamo lo stesso entusiasmo e la voglia di fare che ci accompagnano da ragazzi. Di conseguenza, ai nostri figli, cerchiamo di trasmettere il valore dell’umiltà e un approccio sempre positivo ed entusiasta nei confronti della vita”.