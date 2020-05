Lorella Boccia svela la sua dieta contro lo stress e l’ansia: “Carboidrati e grassi buoni”

Lorella Boccia ha svelato la sua dieta contro lo stress e l’ansia durante un’intervista rilasciata alla rivista Ok Salute e Benessere. La 29enne ballerina e conduttrice si è rivolta a un’esperta nutrizionista per la sua dieta.

Lorella Boccia – Foto: Instagram

“Già dagli inizi della mia carriera ho avuto al mio fianco uno specialista alimentare che mi ha cucito un regime dietetico su misura – ha spiegato la moglie di Niccolò Presta – che mi permettesse di avere le forze per ballare anche otto ore al giorno. Ora però che alterno il lavoro di danzatrice a quello di presentatrice le cose sono un po’ cambiate. Sono mutate le emozioni che provo e anche le esigenze in fatto di cibo”.

La star del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha spiegato che a colazione mangia due fette di pane tostato con sopra un filo d’olio extravergine d’oliva: “Cibi che insieme danno carboidrati e grassi buoni. Questa alternativa la consiglio vivamente perché, seppur semplice, dà energie durature e impedisce di avere fame dopo poco tempo”.

A metà mattinata mangia mandorle e un po’ di cioccolata. A pranzo e cena proteine e verdure. “Questa dieta mi ha permesso di tenere a bada una serie di inconvenienti fisiologici – ha rivelato -, derivanti dallo stress e dall’ansia. Nelle due settimane che precedono un’intervista importante, per esempio, non sgarro neanche di una virgola e assumo un integratore naturale di vitamina C, due pastiglie dopo colazione”.