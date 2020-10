Luca Argentero e Cristina Marino: matrimonio rimandato a causa del Covid-19

Luca Argentero e Cristina Marino hanno deciso di rinviare il matrimonio a causa della pandemia da Covid-19. L’attore ed ex gieffino è tornato a parlare delle nozze con la compagna 29enne da cui lo scorso 20 maggio ha avuto la figlia Nina Speranza.

Luca Argentero e Cristina Marino – Foto: Instagram

A Tv Sorrisi e Canzoni, che gli ha regalato la cover del settimanale, Luca Argentero ha dichiarato: “Prima è rimasta incinta, poi c’è stato il Covid, ma appena sarà possibile sicuramente ci sposeremo, è nei nostri piani da un po’. Faremo un matrimonio normale, niente di eclatante. Ora poi è una questione di responsabilità civile, bisogna fare le cose bene, con calma, evitando assembramenti”.

Ma che tipo di padre è Argentero? “Sono un papà totalmente innamorato – ha risposto Luca -. Ci spostiamo tanto per farle capire fin da subito che la nostra è una vita in movimento e che vivremo così. Non siamo né ipocondriaci, né paranoici ma attenti, precisi, però sportivi”.

Per quanto riguarda il rapporto con la fidanzata Cristina Marino ha aggiunto: “Ci ha uniti ulteriormente. L’unica riflessione che facevamo è che Nina ora ha la precedenza su qualunque altra cosa e noi veniamo dopo di lei. Ma siamo felici così. Ci alterniamo nella gestione di tutto, abbiamo la fortuna di poterci dedicare solo a lei”.