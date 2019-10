Luca Onestini e Ivana Mrazova smentiscono la crisi di coppia

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno categoricamente smentito la crisi di coppia, dopo la diffusione di alcune foto che hanno immortalato l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne in atteggiamenti complici con una modella durante una serata in disco. Questi scatti hanno sollevato più di un dubbio e un po’ di malcontento nei fan della coppia vip. Anche Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno punzecchiato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip su Instagram Story.

L’ex gieffina e modella ha voluto fare chiarezza sempre sui social: “Non c’è nessuna crisi tra me e il mio fidanzato e se fosse una crisi vorrei vivere sempre in crisi. Non apriamo mai nessuna polemica e non sentiamo nemmeno la necessità di rispondere, se uno si inventa delle cose è inutile che io debba rispondere e poi non ve ne frega nemmeno niente di parlare di gente che consideriate niente, ma rispondete solo alle persone di cui avete stima e considerazione”.

Dunque nessuna crisi, ma solo pettegolezzi infondati!

Redazione-iGossip