Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani delle Iene sono diventati genitori bis di Nikita il 25 maggio scorso. La showgirl russa ed ex letterina di Passaparola ha rivelato a Vanity Fair che è stato un parto piuttosto sofferto. “La premessa è che, a causa di problemi di dilatazione del collo dell’utero, con Eva avevo dovuto ricorrere al parto cesareo – ha spiegato l’artista e pittrice russa naturalizzata italiana – Con Nikita speravo invece in un parto naturale. E invece… Intanto le contrazioni sono durate 48 ore, ma solo il secondo giorno sono diventate regolari. E poi, come se non bastasse, dopo sette ore di travaglio il collo dell’utero non accennava a dilatarsi. Risultato? Anche Nikita è nato con un parto cesareo”.

Ludmilla si è poi sfogata contro i giornalisti perché la chiamano ex letterina: “Dopo 18 anni, i giornalisti mi definiscono ancora un’ex Letterina. Non ne posso più. Sia chiaro – ha spiegato la moglie di Matteo Viviani -, non rinnego il mio passato, ma ormai dal 2008 la mia vita professionale è totalmente incentrata sull’arte. Dipingo, disegno, realizzo capsule collection. E con queste attività mi mantengo senza chiedere aiuto a nessuno. Non sono una mantenuta né una donna in cerca di soldi come mi hanno descritta alcuni”.