Ludovica Frasca si sposa con Franck Faricy. L’annuncio delle nozze è stato dato dall’ex velina di Striscia la notizia su Instagram. “Ah, ci siamo dimenticati di dirvi una cosa riguardo ieri sera! Ho detto sì”, ha scritto la soubrette sui social. Ludovica ha anche mostrato il lussuoso anello di fidanzamento.

La loro storia d’amore è sbocciata oltre un anno fa. Convivono in Florida. Lui è un facoltoso imprenditore americano. Infatti è il fondatore e amministratore delegato di XGen, un’azienda che si occupa di intelligenza artificiale. A un anno dal loro fidanzamento, l’imprenditore le ha chiesto di sposarlo.

Ludovica ha poi svelato ai suoi follower: “Un anno fa, a San Valentino, ci siamo baciati per la prima volta in questo posto, in questo hotel. Ricordo tutto di quel giorno. Un anno dopo eccoci qui. Non posso credere che tu mi abbia portato di nuovo qui. Ti amo oltre misura, parole, concetti”.

