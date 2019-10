Madalina Ghenea è in love con Leonardo Del Vecchio. Negli ultimi tempi la 31enne modella e attrice rumena sta facendo coppia fissa con il figlio del fondatore di Luxottica. Lo scoop è stato lanciato in esclusiva dal settimanale Oggi.

Alberto Dandolo ha scritto su Oggi: “A Milano non si parla d’altro! I salotti buoni della città sono infatti in queste ore concentrati su un’unica notizia: la nuova storia d’amore tra Madalina Ghenea e l’imprenditore Leonardo Del Vecchio. La modella romena e il figlio del fondatore di Luxottica sono usciti allo scoperto qualche sera fa nella sala riservata dell’Armani Privé, esclusivo ristorante milanese, dove non sono riusciti a contenere la loro passione”.

Vero amore o semplice flirt di fine estate? Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Restate sintonizzati!

Redazione-iGossip