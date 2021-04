Maddalena Corvaglia su Elisabetta Canalis: “Preferisco non parlarne, è un grande dolore”

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono ai ferri corti. Da diverso tempo ormai non sono più amiche come ai vecchi tempi. Le due ex veline di Striscia la notizia e showgirl erano colleghe ai tempi del tg satirico di Canale 5 ed erano diventate inseparabili. Testimone di nozze, unitissime e sempre solidali. Qualcosa si è rotto incredibilmente, ma i motivi che hanno scatenato questa incredibile rottura sono ignoti e a quanto pare anche piuttosto scottanti e fragorosi dato che entrambe preferiscono non commentare e la riappacificazione sembra essere lontanissima, se non proprio una mission impossible.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

In merito al litigio shock con Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia aveva dichiarato soltanto pochi giorni fa al settimanale Oggi: “Mi spiace, preferisco non rispondere”. Adesso intervistata dal Quotidiano Nazionale si è sbottonata leggermente. La showgirl pugliese ha asserito: “Elisabetta Canalis? Preferisco non parlarne… è un grande dolore…”.

Nel recente passato si era espressa in modo piuttosto vago anche la moglie del medico americano Brian Perri, specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per i tumori e per le malattie degenerative. L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo aveva rivelato: “Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata”. E poi ancora: “Se c’è speranza di vederci di nuovo unite? Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”.

La faccenda rimane segretissima, ma per caso c’è di mezzo l’amore o qualche avance di troppo con qualche partner? Stay tuned per saperne di più!